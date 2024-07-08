У Москві зробили цинічну заяву після удару по "Охматдиту"

У Москві заявили, що завдали ракетного удару по містах України нібито у відповідь на український обстріл об'єктів енергетики на Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву російського військового міністерства.

"Вранці у відповідь на спроби завдання збитків об'єктам російської енергетики та економіки завдано групового удару по об'єктах військової промисловості України та авіаційних баз ЗСУ, мети удару досягнуто", - заявили у військовому відомстві.

Нагадаємо, 8 червня Росія завдала кілька ракетних ударів по Україні. Найпотужнішим був удар близько 9:40. Було використано 40 ракет різних типів. Наразі відомо про 21 загиблого та 68 постраждалих.

Зокрема, Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, внаслідок чого загинули двоє людей. Під завалами можуть бути люди.