В Москве сделали циничное заявление после удара по "Охматдету"

В Москве заявили, что нанесли ракетный удар по городам Украины якобы в ответ на украинский обстрел объектов энергетики на России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского военного министерства.

"Утром в ответ на попытки нанесения ущерба объектам российской энергетики и экономики нанесен групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, цели удара достигнуты", - заявили в военном ведомстве.

Напомним, 8 июня Россия нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Самым мощным был удар около 9:40. Было использовано 40 ракет разных типов. Сейчас известно о 21 погибшем и 68 пострадавших.

В частности, Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами могут находиться люди.