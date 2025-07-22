У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ, - джерела

Удари по виробникам дронів в РФ

Нагадаємо, 17 липня у Росії невідомі дрони атакували хімзавод "Щекіноазот" у Тульській області. Підприємство виробляє речовини, які використовують у виробництві ракет і дронів.

Також раніше джерела РБК-Україна повідомили, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших виробників дронів. Співрозмовники видання уточнювали, що така кібератака фактично паралізувала роботу підприємства.

Окрім того, в ніч на 3 липня в місті Єлець Липецької області РФ дрони знову атакували завод "Енергія". На підприємстві виготовляють батареї для планерування і корекції ракет, і для комплексу "Іскандер".

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