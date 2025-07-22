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У Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ, - джерела

Фото: у Москві знищили авто керівника заводу з виготовлення дронів для армії РФ (джерела розвідки)
Автор: Константин Широкун, Уляна Безпалько

У Москві у ніч з 20 на 21 липня невідомі спалили автомобіль керівника підприємства, який займається виготовленням безпілотників для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у розвідці.

"У ніч з 20 на 21 липня, в Москві, за адресою вул. Верескова 1, невідомі спалили автомобіль Mercedes-Benz ML350 що належить Петрову Володимиру Анатолійовичу, керівнику ООО "Петровінжиніринг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дана фірма займається виробництвом дронів, електродвигунів, електрогенераторів і трансформаторів для забезпечення потреб армії РФ.

Удари по виробникам дронів в РФ

Нагадаємо, 17 липня у Росії невідомі дрони атакували хімзавод "Щекіноазот" у Тульській області. Підприємство виробляє речовини, які використовують у виробництві ракет і дронів.

Також раніше джерела РБК-Україна повідомили, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших виробників дронів. Співрозмовники видання уточнювали, що така кібератака фактично паралізувала роботу підприємства.

Окрім того, в ніч на 3 липня в місті Єлець Липецької області РФ дрони знову атакували завод "Енергія". На підприємстві виготовляють батареї для планерування і корекції ракет, і для комплексу "Іскандер".

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МоскваДрони