В Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ, - источники

Удары по производителям дронов в РФ

Напомним, 17 июля в России неизвестные дроны атаковали химзавод "Щекиноазот" в Тульской области. Предприятие производит вещества, которые используют в производстве ракет и дронов.

Также ранее источники РБК-Украина сообщили, что киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали российскую компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших производителей дронов. Собеседники издания уточняли, что такая кибератака фактически парализовала работу предприятия.

Кроме того, в ночь на 3 июля в городе Елец Липецкой области РФ дроны снова атаковали завод "Энергия". На предприятии изготавливают батареи для планирования и коррекции ракет, и для комплекса "Искандер".

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