ua en ru
Сб, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війна прийшла на територію РФ: події в Курській області стали головними для жителів Росії

Росія, Субота 14 вересня 2024 10:01
UA EN RU
Війна прийшла на територію РФ: події в Курській області стали головними для жителів Росії Фото: Операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії у серпні 2024 року. Соціологи ставили відкрите питання без підказок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

"Події в Курській області" як головну подію назвали 40% жителів Росії.

Ще 12% назвали головною подією війни проти України.

Атаки дронів на Білгородську та інші регіони Росії запам'яталися 5% жителів Росії.

Арешт Павла Дурова згадали 3% респондентів.

Олімпіаду в Парижі та той факт, що Росію на неї не пустили, згадали 2% опитаних.

Війна прийшла на територію РФ: події в Курській області стали головними для жителів Росії

Опитування "Левада-центру" проведено з 22 по 28 серпня 2024 року серед 1619 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (75%) підтримують війну з Україною .

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, 76% українців впевнені, що всі жителі Росії відповідальні за агресію проти України.

Також більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Курська область
NEWS
Росія вночі запустила по Україні 76 "Шахедів": скільки збила ППО
Росія вночі запустила по Україні 76 "Шахедів": скільки збила ППО
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США