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У Москві зайнявся військкомат: на місце відправили 15 машин МНС

Фото: у Москві загорівся військкомат, на місці працюють 15 розрахунків рятувальників (ілюстрація/росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Москві сталася пожежа у військкоматі. Вогонь виник на 6 поверсі будівлі, на місце виїхали 15 пожежних розрахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

За даними рятувальників, пожежа сталася у військкоматі, розташованому в Колодязному провулку в Москві.

"Пожежники, що прибули, спостерігають відкрите горіння на шостому поверсі будівлі. У ньому також розташовуються офіси, кафе і СПА", - пише видання.

Згодом стало відомо, що нібито пожежу вдалося ліквідувати.

Додамо, що в Москві останнім часом стало неспокійно. Буквально 20 травня у центрі російської столиці знайшли дрон, який нібито був з камерою. А 3 травня в Росії заявили, що дрони намагалися "атакувати" Кремль. Москва традиційно звинуватила Україну.

Нагадаємо, що кількість диверсій у самій Росії різко зросла в травні. Усього з початку року сталося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% із них відбулися лише за 13 днів останнього весняного місяця. При цьому, за даними ЦНС, самі окупанти планують низку диверсій - для цього на кордон з Україною з боку Курської області вже привезли елітних ГРУрівців.

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