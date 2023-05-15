Чверть за 13 днів травня. У РФ різко зросла кількість диверсій (інфографіка)

Число диверсій у Росії різко зросла у травні. Усього з початку року відбулося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% з них відбулися лише за 13 днів останнього весняного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Верстка".

Так, як уточнюють автори, в статистику увійшли лише спроби знищення державних об'єктів РФ, що відбулися, неважливо, були вони вдалими чи ні.

"Тобто не враховувалися ті випадки, коли силовики повідомляли про затримання громадян, які нібито готували диверсію, але ще не вчинили", - уточнюється в повідомленні.

Кількість диверсій по місяцях

Так, у січні та лютому було здійснено по 12 спроб диверсій. У березні їх кількість впала до семи, а у квітні знову зросла до 12. У травні ж за 11 днів уже відбулося щонайменше 14 спроб знищення державної власності.

Яка з диверсій найпопулярніша

Найпоширеніший вид диверсій - підпали релейних шаф на залізницях. З початку року відомо про 36 таких випадків.

Другі за популярністю - підпали військкоматів, їх було 9. Також диверсанти пошкоджували залізничні колії, підривали газопровід, підпалювали поліцейські машини, будівлю ФСБ, склад Росгвардії та центр збору гуманітарної допомоги для солдатів.

Травень - знаковий місяць і за збитками від диверсій

У травні збільшився масштаб диверсій. Так, 1 і 2 травня в Брянській області сталися два підриви залізничних колій, з рейок зійшли два вантажні потяги. 1 травня у Ленінградській області невідомі підірвали опору лінії електропередачі, а ще одну замінували. За тиждень на території авіазаводу Чкалова в Новосибірську стався підпал законсервованого бомбардувальника Су-24.

У яких регіонах РФ відбувалися диверсії?

З початку року диверсії відбувалися у 26 регіонах (з урахуванням анексованого Криму). Найбільше їх сталося в Підмосков'ї - дев'ять, п'ять - в Новосибірській області, по чотири в Ленінградській області та Санкт-Петербурзі.