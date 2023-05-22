В Москве загорелся военкомат: на место отправили 15 машин МЧС

По данным спасателей, пожар произошел в военкомате, расположенном в Колодезном переулке в Москве.

"Прибывшие пожарные наблюдают открытое горение на шестом этаже здания. В нем также располагаются офисы, кафе и СПА", - пишет издание.

Позже стало известно, что якобы пожар удалось ликвидировать.

Добавим, что в Москве в последнее время стало неспокойно. Буквально 20 мая в центре российской столицы был найден дрон, который якобы был с камерой. А 3 мая в России заявили, что дроны пытались "атаковать" Кремль. Москва традиционно обвинила Украину.

Напомним, что число диверсий в самой России резко выросло в мае. . Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли всего за 13 дней последнего весеннего месяца. При этом, по данным ЦНС, сами оккупанты планируют ряд диверсий - для этого на границу с Украиной со стороны Курской области уже привезли элитных ГРУровцев.