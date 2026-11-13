У Москві вибухнуло авто: імовірно, колишнього прессекретаря Азарова

Інцидент стався 13 листопада на Кіровоградській вулиці біля житлового будинку.

За попередньою інформацією, під водійським сидінням було закладено саморобний вибуховий пристрій, який спрацював через кілька хвилин після виїзду автомобіля з двору.

Вибуховою хвилею водія викинуло на проїжджу частину.

Фото з мережі

Російські пабліки повідомляють, що внаслідок ранкового вибуху постраждав Сергій Заворотний - російський публіцист, колишній співробітник Держдуми РФ та експрессекретар експрем’єра України Миколи Азарова.



За їхніми даними, чоловіка у важкому стані госпіталізували. Пропагандист Заворотний також є співавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".