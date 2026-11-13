Инцидент произошел 13 ноября на Кировоградской улице возле жилого дома.

По предварительной информации, под водительским сиденьем было заложено самодельное взрывное устройство, сработавшее через несколько минут после выезда автомобиля со двора.

Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть.

Фото из сети

Российские паблики сообщают, что в результате утреннего взрыва пострадал Сергей Заворотный - российский публицист, бывший сотрудник Госдумы РФ и экспресссекретарь экспремьера Украины Николая Азарова.



По их данным, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Пропагандист Заворотный также является соавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".