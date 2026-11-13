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У Москві вибухнуло авто: імовірно, колишнього прессекретаря Азарова

10:46 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Москві вибухнуло авто: імовірно, колишнього прессекретаря Азарова Фото: Сергій Заворотний (росЗМІ)
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У Москві вранці у п'ятницю, 13 листопада, вибухнув автомобіль Toyota Fortuner, у якому, ймовірно перебував прессекретар колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Сергій Заворотний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російйські ЗМІ.

Інцидент стався 13 листопада на Кіровоградській вулиці біля житлового будинку.

За попередньою інформацією, під водійським сидінням було закладено саморобний вибуховий пристрій, який спрацював через кілька хвилин після виїзду автомобіля з двору.

Вибуховою хвилею водія викинуло на проїжджу частину.

У Москві вибухнуло авто: імовірно, колишнього прессекретаря АзароваУ Москві вибухнуло авто: імовірно, колишнього прессекретаря Азарова

Фото з мережі

Російські пабліки повідомляють, що внаслідок ранкового вибуху постраждав Сергій Заворотний - російський публіцист, колишній співробітник Держдуми РФ та експрессекретар експрем’єра України Миколи Азарова.

За їхніми даними, чоловіка у важкому стані госпіталізували. Пропагандист Заворотний також є співавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".

Нагадаємо, 12 листопада у селищі Шушари під Санкт-Петербургом вибухнув автомобіль з російським військовим. За даними джерела, загинув полковник, член його родини, який був поруч, дістав поранення.

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