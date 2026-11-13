В Москве утром в пятницу, 13 ноября, взорвался автомобиль Toyota Fortuner, в котором, вероятно, находился пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел 13 ноября на Кировоградской улице возле жилого дома.

По предварительной информации, под водительским сиденьем было заложено самодельное взрывное устройство, сработавшее через несколько минут после выезда автомобиля со двора.

Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть.

Фото из сети

Российские паблики сообщают, что в результате утреннего взрыва пострадал Сергей Заворотный - российский публицист, бывший сотрудник Госдумы РФ и экспресссекретарь экспремьера Украины Николая Азарова.



По их данным, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Пропагандист Заворотный также является соавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".