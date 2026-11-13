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В Москве взорвался автомобиль: вероятно, бывшего пресс-секретаря Азарова

10:46 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Москве взорвался автомобиль: вероятно, бывшего пресс-секретаря Азарова Фото: Сергей Заворотный (росСМИ)
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В Москве утром в пятницу, 13 ноября, взорвался автомобиль Toyota Fortuner, в котором, вероятно, находился пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел 13 ноября на Кировоградской улице возле жилого дома.

По предварительной информации, под водительским сиденьем было заложено самодельное взрывное устройство, сработавшее через несколько минут после выезда автомобиля со двора.

Взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть.

В Москве взорвался автомобиль: вероятно, бывшего пресс-секретаря АзароваВ Москве взорвался автомобиль: вероятно, бывшего пресс-секретаря Азарова

Фото из сети

Российские паблики сообщают, что в результате утреннего взрыва пострадал Сергей Заворотный - российский публицист, бывший сотрудник Госдумы РФ и экспресссекретарь экспремьера Украины Николая Азарова.

По их данным, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Пропагандист Заворотный также является соавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".

Напомним, 12 ноября в поселке Шушары под Санкт-Петербургом взорвался автомобиль с российским военным. По данным источника, погиб полковник, находившийся рядом член его семьи, получил ранение.

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