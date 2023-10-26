У Москві на ТЕЦ загорівся газопровід: піднявся густий дим

У Москві на території теплоелектроцентралі почалася сильна пожежа. Там загорівся газопровід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.
За інформацією пропагандистського каналу, у будівлі на території ТЕЦ-16, де почалася пожежа, вже обвалився дах. Все заволокло густим димом. Пожежі надали перший ранг складності.
У мережі уточнюють, що рятувальники поки що не гасять пожежу, оскільки чекають, поки на території підприємства повністю відключать електроенергію.
Нагадаємо, останнім часом на території Росії дедалі частіше починаються пожежі та гримлять вибухи.
Ще місяць тому в Москві на території торговельного центру спалахнула потужна пожежа. Вона охопила 500 квадратних метрів.
Також на початку вересня у столиці РФ сталася пожежа на найбільшому заводі з виробництва двигунів для авіації.
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