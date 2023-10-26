У Москві на ТЕЦ загорівся газопровід: піднявся густий дим

За інформацією пропагандистського каналу, у будівлі на території ТЕЦ-16, де почалася пожежа, вже обвалився дах. Все заволокло густим димом. Пожежі надали перший ранг складності.

У мережі уточнюють, що рятувальники поки що не гасять пожежу, оскільки чекають, поки на території підприємства повністю відключать електроенергію.

Пожежі та вибухи в Росії

Нагадаємо, останнім часом на території Росії дедалі частіше починаються пожежі та гримлять вибухи.

Ще місяць тому в Москві на території торговельного центру спалахнула потужна пожежа. Вона охопила 500 квадратних метрів.

Також на початку вересня у столиці РФ сталася пожежа на найбільшому заводі з виробництва двигунів для авіації.