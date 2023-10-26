RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве на ТЭЦ загорелся газопровод: поднялся густой дым

Иллюстративное фото: в Москве на ТЭЦ загорелся газопровод (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве на территории теплоэлектроцентрали начался сильный пожар. Там загорелся газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации пропагандистского канала, у здания на территории ТЭЦ-16, в котором начался пожар, уже обвалилась крыша. Все заволокло густым дымом. Пожару присвоили первый ранг сложности. 

 

В сети уточняют, что спасатели пока не тушат пожар, поскольку ждут, пока на территории предприятия полностью отключат электроэнергию. 

Пожары и взрывы в России

Напомним, последнее время на территории России все чаще начинаются пожары и гремят взрывы. 

Еще месяц назад в Москве на территории торгового центра вспыхнул мощный пожар. Он охватил 500 квадратных метров. 

Также в начале сентября в столице РФ произошел пожар на крупнейшем заводе по производству двигателей для авиации

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПожарТЭЦ