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У Москві сталася потужна пожежа в торговому центрі (фото, відео)

Москва, Четвер 21 вересня 2023 15:12
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У Москві сталася потужна пожежа в торговому центрі (фото, відео) Ілюстративне фото: у Москві сталася потужна пожежа в торговому центрі (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У міському окрузі Щербинка, що входить до складу Москви, спалахнула потужна пожежа у торговому центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Осторожно, Москва".

За даними МНС, на Сімферопольському шосе у Щербинці загорілися покришки і картон на території ТЦ.

Пожежа охопила 500 квадратних метрів.

Надзвичайні ситуації у Москві

У російській столиці постійно відбуваються пожежі. Зокрема, вони стаються на заводах, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу.

Так, наприклад, вночі 8 вересня у Москві сталася сильна пожежа біля будівлі Федеральної митної служби. Там також лунали звуки вибухів.

Днем раніше у столиці РФ виникла потужна пожежа на заводі "Салют", який є одним з найбільших підприємств у Росії з виробництва двигунів для авіації.

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Пожежа Москва Російська Федерація
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