У Москві та Ростові поскаржилися на атаку дронів: зупинено рух поїздів

У Москві та Ростові-на-Дону в ніч на 19 липня пролунали вибухи. Росіяни повідомили про атаку безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та російські ЗМІ.
Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці.
"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомляв Собянін.
Вибухи лунали також у районі підмосковного Дмитрова і Зеленограда.
Ба більше, на атаку безпілотників поскаржилися в Ростовській області. За даними РЖД, через пошкодження контактної мережі призупинено рух поїздів на перегоні Лиха - Замчалово.
Росіяни поскаржилися на транспортний колапс, заявивши, що міжміські поїзди затримуються на кілька годин.
Нагадаємо, 17 липня дрони атакували важливий для виробництва ракет хімзавод на території РФ. Удар було завдано по підприємству "Щекіноазот" у Тульській області. Після атаки завод, імовірно, зупинив свою роботу.
У ніч з 18 на 19 липня в Росії теж було голосно. На звуки вибухів скаржилися в Підмосков'ї. У Дмитрові повідомляли, що "щось вибухнуло в полі" на тлі атаки безпілотників.
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