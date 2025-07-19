У Москві та Ростові поскаржилися на атаку дронів: зупинено рух поїздів

Московський мер Андрій Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомляв Собянін.

Вибухи лунали також у районі підмосковного Дмитрова і Зеленограда.

Ба більше, на атаку безпілотників поскаржилися в Ростовській області. За даними РЖД, через пошкодження контактної мережі призупинено рух поїздів на перегоні Лиха - Замчалово.

Росіяни поскаржилися на транспортний колапс, заявивши, що міжміські поїзди затримуються на кілька годин.