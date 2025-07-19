В Москве и Ростове пожаловались на атаку дронов: остановлено движение поездов

В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы. Россияне сообщили об атаке беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские СМИ.
Московский мэр Андрей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщал Собянин.
Взрывы раздавались также в районе подмосковного Дмитрова и Зеленограда.
Кроме того, на атаку беспилотников пожаловались в Ростовской области. По данным РЖД, из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово.
Россияне пожаловались на транспортный коллапс, заявив, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.
Напомним, 17 июля дроны атаковали важный для производства ракет химзавод на территории РФ. Удар был нанесен по предприятию "Щекиноазот" в Тульской области. После атаки завод, вероятно, остановил свою работу.
В ночь с 18 на 19 июля в России тоже было громко. На звуки взрывов жаловались в Подмосковье. В Дмитрове сообщали, что "что-то взорвалось в поле" на фоне атаки беспилотников.
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