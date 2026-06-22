До Москви почали стягувати "Панцирі" після удару по НПЗ

Щоб захистити Московський НПЗ від нових атак, військові РФ розмістили навколо нього одразу кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". Як свідчать опубліковані в мережі відео, три такі установки різних модифікацій поставили в радіусі 300 метрів одна від одної.

Комплекси розташували на найвищих доступних точках - естакадах з'їзду з Московської кільцевої автодороги (МКАД), що менш ніж за кілометр від території підприємства. Таким чином, зараз впритул до заводу розгорнуто щонайменше чотири системи "Панцир".

Не виключено, що неподалік можуть знаходитися й інші установки, які поки що не потрапили на відео.

Фото: росіяни стягнули "Панцирі" до Московського НПЗ (defence-ua.com)

Фото: росіяни стягнули "Панцирі" до Московського НПЗ (defence-ua.com)

Перекидання ППО до Московського НПЗ означає, що російське командування зняло ці комплекси з інших напрямків. Це значно послаблює захист інших важливих для РФ об'єктів та може підвищити ефективність майбутніх українських атак.

Що відомо про ЗРГК "Панцир"

Цей комплекс розроблявся для захисту важливих військових і стратегічних об'єктів від повітряних загроз. Останніми роками такі системи дедалі частіше розміщують на дахах будівель у Москві для прикриття ключових об'єктів інфраструктури.

Комплекс призначений для перехоплення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

Однією з головних особливостей "Панцира" є поєднання ракетного та артилерійського озброєння на одній платформі. Для ураження цілей на значній відстані використовуються керовані ракети, тоді як на ближніх дистанціях можуть застосовуватися автоматичні гармати, зокрема проти низьколітаючих дронів.

Крім боротьби з повітряними цілями, комплекс здатний вести вогонь по легкоброньованій техніці та живій силі противника.