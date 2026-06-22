В Москву начали стягивать "Панцири" после удара по НПЗ

Чтобы защитить Московский НПЗ от новых атак, военные РФ разместили вокруг него сразу несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Как свидетельствуют опубликованные в сети видео, три таких установки разных модификаций разместили в радиусе 300 метров друг от друга.

Комплексы разместили на самых высоких доступных точках - эстакадах съезда с Московской кольцевой автодороги (МКАД), расположенных менее чем в километре от территории предприятия. Таким образом, сейчас в непосредственной близости от завода развернуто как минимум четыре системы "Панцирь".

Не исключено, что неподалеку могут находиться и другие установки, которые пока не попали на видео.

Фото: россияне стянули "Панцири" к Московскому НПЗ (defence-ua.com)

Фото: россияне стянули "Панцири" к Московскому НПЗ (defence-ua.com)

Переброска ПВО к Московскому НПЗ означает, что российское командование сняло эти комплексы с других направлений. Это значительно ослабляет защиту других важных для РФ объектов и может повысить эффективность будущих украинских атак.

Что известно о ЗРГК "Панцирь"

Этот комплекс разрабатывался для защиты важных военных и стратегических объектов от воздушных угроз. В последние годы такие системы все чаще размещают на крышах зданий в Москве для прикрытия ключевых объектов инфраструктуры.

Комплекс предназначен для перехвата самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Одной из главных особенностей "Панциря" является сочетание ракетного и артиллерийского вооружения на одной платформе. Для поражения целей на значительном расстоянии используются управляемые ракеты, тогда как на ближних дистанциях могут применяться автоматические пушки, в частности против низколетящих дронов.

Помимо борьбы с воздушными целями, комплекс способен вести огонь по легкобронированной технике и живой силе противника.