В Москву начали стягивать "Панцири" после удара по НПЗ

Россияне массово перебрасывают зенитные комплексы к Московскому нефтеперерабатывающему заводу после успешных ударов украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Чтобы защитить Московский НПЗ от новых атак, военные РФ разместили вокруг него сразу несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Как свидетельствуют опубликованные в сети видео, три таких установки разных модификаций разместили в радиусе 300 метров друг от друга.
Комплексы разместили на самых высоких доступных точках - эстакадах съезда с Московской кольцевой автодороги (МКАД), расположенных менее чем в километре от территории предприятия. Таким образом, сейчас в непосредственной близости от завода развернуто как минимум четыре системы "Панцирь".
Не исключено, что неподалеку могут находиться и другие установки, которые пока не попали на видео.
Переброска ПВО к Московскому НПЗ означает, что российское командование сняло эти комплексы с других направлений. Это значительно ослабляет защиту других важных для РФ объектов и может повысить эффективность будущих украинских атак.
Этот комплекс разрабатывался для защиты важных военных и стратегических объектов от воздушных угроз. В последние годы такие системы все чаще размещают на крышах зданий в Москве для прикрытия ключевых объектов инфраструктуры.
Комплекс предназначен для перехвата самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.
Одной из главных особенностей "Панциря" является сочетание ракетного и артиллерийского вооружения на одной платформе. Для поражения целей на значительном расстоянии используются управляемые ракеты, тогда как на ближних дистанциях могут применяться автоматические пушки, в частности против низколетящих дронов.
Помимо борьбы с воздушными целями, комплекс способен вести огонь по легкобронированной технике и живой силе противника.
Напомним, в ночь на 18 июня и утром дроны атаковали Москву. Одной из главных целей беспилотников стал Московский НПЗ в районе Капотни.
Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что дроны полностью остановили работу Московского НПЗ. Завод приостановил переработку нефти на неопределенный срок из-за критических повреждений четырех крупных резервуаров и технологических установок.