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У Москві стався вибух у магазині, почалася пожежа (відео)

Ілюстративне фото: у Москві стався вибух у магазині, почалася пожежа (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Москві стався вибух у магазині "Перекрёсток" в районі Південне Бутово. Там виникла пожежа та сильне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

ЗМІ повідомляють про вибух газових балонів на першому поверсі торгового центру.

При цьому в МНС заявили, що біля будівлі ТЦ зайнялося сміття в контейнері. Рятувальники не підтверджують інформацію про вибух.

Зазначається, що на місце їдуть екстрені служби, а людей з ТЦ евакуювали.

Нагадаємо, 13 квітня у центрі Москви сталася пожежа у готелі "Інтерконтиненталь".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ, постраждали троє людей.

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