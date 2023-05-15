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В Москве произошел взрыв в магазине, начался пожар (видео)

Иллюстративное фото: в Москве произошел взрыв в магазине, начался пожар (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Москве произошел взрыв в магазине "Перекрёсток" в районе Южное Бутово. Там возник пожар и сильное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

СМИ сообщают о взрыве газовых баллонов на первом этаже торгового центра.

При этом в МЧС заявили, что у здания ТЦ загорелся мусор в контейнере. Спасатели не подтверждают информацию о взрыве.

На место едут экстренные службы, а людей из ТЦ эвакуировали.

Напомним, 13 апреля в центре Москвы произошел пожар в гостинице "Интерконтиненталь".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ, пострадали три человека.

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