В Москве произошел взрыв в магазине, начался пожар (видео)

СМИ сообщают о взрыве газовых баллонов на первом этаже торгового центра.

При этом в МЧС заявили, что у здания ТЦ загорелся мусор в контейнере. Спасатели не подтверждают информацию о взрыве.

На место едут экстренные службы, а людей из ТЦ эвакуировали.

Напомним, 13 апреля в центре Москвы произошел пожар в гостинице "Интерконтиненталь".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ, пострадали три человека.

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