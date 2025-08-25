ua en ru
У Москві стався вибух у магазині іграшок поруч зі штаб-квартирою ФСБ: перші деталі

Росія, Понеділок 25 серпня 2025 00:24
У Москві стався вибух у магазині іграшок поруч зі штаб-квартирою ФСБ: перші деталі Ілюстративне фото: у Москві стався вибух у магазині іграшок (росЗМІ)
Автор: РБК-Україна

Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху газового балона в Центральному дитячому магазині Москви. Він розташований на Луб’янській площі, поруч зі штаб-квартирою Федеральної служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, внаслідок "надзвичайної події" є загиблий та поранені. За його словами, причиною вибуху стало несправне обладнання.

Російські ЗМІ писали, що вибухнув балон із газом для повітряних куль.

У департаменті охорони здоров’я російської столиці заявили, що "подія" сталась на третьому поверсі, двох постраждалих госпіталізували, а ще одному надали допомогу на місці.

Людей із приміщення магазину іграшок, де також розташовані ресторани, кінотеатр та інші магазини, евакуювали.

Як повідомляють російські Telegram-канали, одним із трьох постраждалих після вибуху в Центральному дитячому магазині виявився співробітник ФСБ. На місці події знайшли його сумку із службовим посвідченням.

Telegram-канал Astra, який опублікував кадри з місця події, наводить слова дружини постраждалого. Вона розповіла, що у її чоловіка серйозні пошкодження ніг, у лікарні його ввели у стан штучної коми. До дитячого магазину він міг прийти із сусідньої будівлі на обід.

В ніч на 17 серпня в Москві сталася масштабна пожежа біля станції Щербинка. За даними оперативних служб, площа пожежі склала близько 600 квадратних метрів. Вогонь знищив склади, кафе, пекарню і перекинувся на сусідні будівлі.

У ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

