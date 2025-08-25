ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Москве произошел взрыв в магазине игрушек рядом со штаб-квартирой ФСБ: первые детали

Россия, Понедельник 25 августа 2025 00:24
UA EN RU
В Москве произошел взрыв в магазине игрушек рядом со штаб-квартирой ФСБ: первые детали Иллюстративное фото: в Москве произошел взрыв в магазине игрушек (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине Москвы. Он расположен на Лубянской площади, рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате "чрезвычайного происшествия" есть погибший и раненые. По его словам, причиной взрыва стало неисправное оборудование.

Российские СМИ писали, что взорвался баллон с газом для воздушных шаров.

В департаменте здравоохранения российской столицы заявили, что "происшествие" произошло на третьем этаже, двух пострадавших госпитализировали, а еще одному оказали помощь на месте.

Людей из помещения магазина игрушек, где также расположены рестораны, кинотеатр и другие магазины, эвакуировали.

Как сообщают российские Telegram-каналы, одним из трех пострадавших после взрыва в Центральном детском магазине оказался сотрудник ФСБ. На месте происшествия нашли его сумку со служебным удостоверением.

Telegram-канал Astra, который опубликовал кадры с места происшествия, приводит слова жены пострадавшего. Она рассказала, что у ее мужа серьезные повреждения ног, в больнице его ввели в состояние искусственной комы. В детский магазин он мог прийти из соседнего здания на обед.

В ночь на 17 августа в Москве произошел масштабный пожар возле станции Щербинка. По данным оперативных служб, площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Огонь уничтожил склады, кафе, пекарню и перекинулся на соседние здания.

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". В результате атаки возникли масштабные пожары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Взрыв
Новости
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
ВСУ освободили сразу три села на Донбассе: Сырский рассказал детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"