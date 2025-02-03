У Москві стався вибух в ЖК. В мережі пишуть про замах на "авторитета" часів Януковича

У московському елітному жилому комплексу (ЖК) "Алые Паруса" зранку пролунав вибух. Стверджують про нібито замах на "кримінального авторитета".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Meduza.
Вибух стався о 08:45 (за київським часом) за адресою Авіаційна вулиця, 77. Наразі причина вибуху невідома, але деякі російські ЗМІ пишуть про саморобний вибуховий пристрій або ж гранату.
Кількість жертв офіційно не оголошується. Окремі Telegram-канали стверджують про загиблого, інші ж це заперечують. Кількість поранених - від чотирьох до восьми.
За словами очевидців, вибух стався після того, як до під'їзду "зайшов один із мешканців з охоронцями". Консьєрж, своєю чергою, розповіла, що бачила того чоловіка раніше по телевізору.
Основна версія подій - замах на голову так званої "Федерації боксу "ДНР" і засновника батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. Внаслідок вибуху він отримав серйозні поранення та був реанімований.
Деякі ЗМІ стверджують, що внаслідок вибуху є загиблий, але його особистість наразі не ідентифікована через серйозні поранення.
Окремо додамо, що у грудні 2024-го Служба безпеки України (СБУ) оголошувала про підозру Саркісяну за вербування в'язнів на війну проти України. Фігурант входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича й з 2024-го перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.
21 серпня 2022-го в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, у якому перебувала донька ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'я. Остання ж розділяла світогляд свого батька. В Росії стверджувати про нібито причетність України, але Офіс президента (ОП) пізніше спростував ці заяви. Зокрема президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до вбивства російської пропагандистки.
Також 2 квітня 2023-го у Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе внаслідок чого загинув пропагандист Владлен Татарський.
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