У Москві стався вибух в ЖК. В мережі пишуть про замах на "авторитета" часів Януковича

Вибух стався о 08:45 (за київським часом) за адресою Авіаційна вулиця, 77. Наразі причина вибуху невідома, але деякі російські ЗМІ пишуть про саморобний вибуховий пристрій або ж гранату.

Кількість жертв офіційно не оголошується. Окремі Telegram-канали стверджують про загиблого, інші ж це заперечують. Кількість поранених - від чотирьох до восьми.

За словами очевидців, вибух стався після того, як до під'їзду "зайшов один із мешканців з охоронцями". Консьєрж, своєю чергою, розповіла, що бачила того чоловіка раніше по телевізору.

Основна версія подій - замах на голову так званої "Федерації боксу "ДНР" і засновника батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. Внаслідок вибуху він отримав серйозні поранення та був реанімований.

Деякі ЗМІ стверджують, що внаслідок вибуху є загиблий, але його особистість наразі не ідентифікована через серйозні поранення.

Окремо додамо, що у грудні 2024-го Служба безпеки України (СБУ) оголошувала про підозру Саркісяну за вербування в'язнів на війну проти України. Фігурант входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича й з 2024-го перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.