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У Москві стався вибух в ЖК. В мережі пишуть про замах на "авторитета" часів Януковича

Фото: e Москві пролунав вибух у елітному ЖК, ЗМІ пишуть про можливий замах (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У московському елітному жилому комплексу (ЖК) "Алые Паруса" зранку пролунав вибух. Стверджують про нібито замах на "кримінального авторитета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Meduza.

Вибух стався о 08:45 (за київським часом) за адресою Авіаційна вулиця, 77. Наразі причина вибуху невідома, але деякі російські ЗМІ пишуть про саморобний вибуховий пристрій або ж гранату

Кількість жертв офіційно не оголошується. Окремі Telegram-канали стверджують про загиблого, інші ж це заперечують. Кількість поранених - від чотирьох до восьми. 

За словами очевидців, вибух стався після того, як до під'їзду "зайшов один із мешканців з охоронцями". Консьєрж, своєю чергою, розповіла, що бачила того чоловіка раніше по телевізору. 

Основна версія подій - замах на голову так званої "Федерації боксу "ДНР" і засновника батальйону "Арбат" Армена Саркісяна. Внаслідок вибуху він отримав серйозні поранення та був реанімований. 

Деякі ЗМІ стверджують, що внаслідок вибуху є загиблий, але його особистість наразі не ідентифікована через серйозні поранення. 

Окремо додамо, що у грудні 2024-го Служба безпеки України (СБУ) оголошувала про підозру Саркісяну за вербування в'язнів на війну проти України. Фігурант входить до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича й з 2024-го перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.  

Замахи у Росії

21 серпня 2022-го в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, у якому перебувала донька ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'я. Остання ж розділяла світогляд свого батька. В Росії стверджувати про нібито причетність України, але Офіс президента (ОП) пізніше спростував ці заяви. Зокрема президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до вбивства російської пропагандистки.

Також 2 квітня 2023-го у Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе внаслідок чого загинув пропагандист Владлен Татарський.

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