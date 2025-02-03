В Москве произошел взрыв в ЖК. В сети пишут о покушении на "авторитета" времен Януковича

Взрыв произошел в 08:45 (по киевскому времени) по адресу Авиационная улица, 77. На данный момент причина взрыва неизвестна, но некоторые российские СМИ пишут о самодельном взрывном устройстве или гранате.

Количество жертв официально не объявляется. Отдельные Telegram-каналы утверждают о погибшем, другие же это отрицают. Количество раненых - от четырех до восьми.

По словам очевидцев, взрыв произошел после того, как в подъезд "зашел один из жильцов с охранниками". Консьерж, в свою очередь, рассказала, что видела этого человека раньше по телевизору.

Основная версия событий - покушение на главу так называемой "Федерации бокса "ДНР" и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. В результате взрыва он получил серьезные ранения и был реанимирован.

Некоторые СМИ утверждают, что в результате взрыва есть погибший, но его личность пока не идентифицирована из-за серьезных ранений.

Отдельно добавим, что в декабре 2024-го Служба безопасности Украины (СБУ) объявляла о подозрении Саркисяну за вербовку заключенных на войну против Украины. Фигурант входит в близкое окружение беглого президента Виктора Януковича и с 2024-го находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.