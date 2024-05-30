У Москві сталася сильна пожежа, вогонь намагаються загасити за допомогою авіації

Нагадаємо, раніше у травні в Москві палала будівля управи (адміністрації) району Соколина гора. При цьому в МНС РФ стверджували, що пожежа сталася у "торгово-офісній будівлі".

Також цього місяця у російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, спалахнула велика пожежа на складі будматеріалів.

А от в середині квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард". Він входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

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