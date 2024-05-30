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У Москві сталася сильна пожежа, вогонь намагаються загасити за допомогою авіації

Фото: у Москві сталася сильна пожежа на складі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Москві (Російська Федерація) сьогодні, 30 травня, сталася потужна пожежа на складі площею дві тисячі квадратних метрів. Для гасіння полум'я задіяний гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МНС Росії та росЗМІ.

Вогняна НП сталася на сході столиці країни-агресора в Новогіреєвському районі. Через сильну пожежу була перекрита Мартенівська вулиця, де розташована ця будівля.

Російські МНСники кажуть, що гасіння пожежі на складі у Москві ускладнює "високе пожежне навантаження будівлі"

Зазначається, що усередині знаходяться місткості з легкозаймистою рідиною.

Також в російському міністерстві розповіли, що вогонь намагаються загасити 120 пожежників, задіяні 40 одиниць техніки та гелікоптер Ка-32.

Як пише російська преса, пожежі на складі на сході Москві надали 3-й ранг складності. Місцеві жителі розповіли, що було чути якісь "хлопки" під час вогняної НП.

Нагадаємо, раніше у травні в Москві палала будівля управи (адміністрації) району Соколина гора. При цьому в МНС РФ стверджували, що пожежа сталася у "торгово-офісній будівлі".

Також цього місяця у російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, спалахнула велика пожежа на складі будматеріалів.

А от в середині квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард". Він входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

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