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У Москві горить будівля адміністрації одного з районів: відео

Понеділок 20 травня 2024 01:45
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У Москві горить будівля адміністрації одного з районів: відео Фото: Пожежа в управі району Соколина гора, Москва (скриншот з відео МНС РФ)
Автор: Вадим Ребрина

У Москві горить будівля управи (адміністрації) району Соколина гора. При цьому в МНС РФ говорять про пожежу у "торгово-офісній будівлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини, ТАСС.

У МНС РФ російським пропагандистам повідомили, що горить "торгово-офісна будівля" у Москві на площі 800 кв.

Пізніше з'ясувалося, що там знаходиться управа району Соколина гора, а площа пожежі становить 1200 кв м.

Постраждалих, за даними МНС, немає.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня в Росії дронами атакували військовий аеродром і нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Ленінградській області.

За даними джерел РБК-Україна, атаки здійснили СБУ, ГУР спільно з ЗСУ.

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