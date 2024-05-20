У Москві горить будівля адміністрації одного з районів: відео

У Москві горить будівля управи (адміністрації) району Соколина гора. При цьому в МНС РФ говорять про пожежу у "торгово-офісній будівлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини, ТАСС.

Постраждалих, за даними МНС, немає.

Пізніше з'ясувалося, що там знаходиться управа району Соколина гора, а площа пожежі становить 1200 кв м.

У МНС РФ російським пропагандистам повідомили, що горить "торгово-офісна будівля" у Москві на площі 800 кв.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня в Росії дронами атакували військовий аеродром і нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Ленінградській області.

За даними джерел РБК-Україна, атаки здійснили СБУ, ГУР спільно з ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.