Під Москвою здійнялась велика пожежа (відео)

У російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

У Наро-Фомінську на складі будматеріалів спалахнула пожежа. За даними росіян, на вулиці Погодіна горить склад із полікарбонатом.

Пожежі в Росії та на окупованих територіях

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що "приліт" відбувся в ресторан з окупантами.

Вчора ж пожежа спалахнула в тимчасово окупованому місті Ровеньки в Луганській області.

Крім того, вчора пожежа відбулась також на НПЗ в Калузькій області. Це сталось після атаки безпілотників.

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