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В Москве произошел сильный пожар, огонь пытаются потушить с помощью авиации

Фото: в Москве произошел сильный пожар на складе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Москве (Российская Федерация) сегодня, 30 мая, произошел мощный пожар на складе площадью в две тысячи квадратных метров. Для гашения пламени задействован вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС России и РосСМИ.

Огненное ЧП произошло на востоке столицы страны-агрессора в Новогиреевском районе. Из-за сильного пожара была перекрыта Мартеновская улица, где расположено это здание.

Российские МЧСники говорят, что тушение пожара на складе в Москве осложнено "высокой пожарной нагрузкой здания"

Отмечается, что внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Также в российском министерстве рассказали, что огонь пытаются потушить 120 пожарных, задействованы 40 единиц техники и вертолет Ка-32.

Как пишет российская пресса, пожары на складе на востоке Москве предоставили 3-й ранг сложности. Местные жители рассказали, что были слышны какие-то "хлопки" во время огненного ЧП.

Напомним, ранее в мае в Москве пылало здание управы (администрации) района Соколиная гора. При этом в МЧС РФ утверждали, что пожар произошел в "торгово-офисном здании".

Также в этом месяце в российском Наро-Фоминске, расположенном под Москвой, произошел большой пожар на складе стройматериалов.

А вот в середине апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард". Он входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

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