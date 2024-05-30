В Москве произошел сильный пожар, огонь пытаются потушить с помощью авиации

Напомним, ранее в мае в Москве пылало здание управы (администрации) района Соколиная гора. При этом в МЧС РФ утверждали, что пожар произошел в "торгово-офисном здании".

Также в этом месяце в российском Наро-Фоминске, расположенном под Москвой, произошел большой пожар на складе стройматериалов.

А вот в середине апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард". Он входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

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