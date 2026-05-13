У Москві сталася пожежа на території Кремля в Ізмайловому

За словами очевидців, яких цитують медіа, пожежа спалахнула ввечері 12 травня на території культурно-розважального комплексу "Кремль в Ізмайловому".

Як стверджується, вогонь поширився на покрівлі однієї з адміністративних будівель. Загальна площа пожежі досягла 200 квадратів метрів, після чого вогонь розширився на 1000 квадратних метрів.

У московському МНС заявили, що загоряння сталося в металокаркасній будові на вулиці Вернісажній.

Водночас РосЗМІ "Осторожно, Москва" пише, що за їхніми даними, пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, яке розташоване поруч із музейним комплексом. Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання і несправність проводки.

Згідно з останньою інформацією, наразі було врятовано 5 осіб під час пожежі на території Кремля. До гасіння вогню залучено понад 100 осіб і 30 одиниць техніки.