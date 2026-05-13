UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Москві сталася пожежа на території Кремля в Ізмайловому

01:01 13.05.2026 Ср
2 хв
Що відомо про пожежу на території Кремля?
aimg Едуард Ткач
Фото: точна причина пожежі поки що невідома (Getty Images)

У Москві в ніч із 12 на 13 травня сталася пожежа на території Кремля. Однак ідеться не про об'єкт у центрі столиці РФ, а про культурно-розважальний комплекс "Кремль в Ізмайлово" ближче до околиці міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також: Москву атакують дрони: небо закрито, влада виправдовується "уламками"

За словами очевидців, яких цитують медіа, пожежа спалахнула ввечері 12 травня на території культурно-розважального комплексу "Кремль в Ізмайловому".

Як стверджується, вогонь поширився на покрівлі однієї з адміністративних будівель. Загальна площа пожежі досягла 200 квадратів метрів, після чого вогонь розширився на 1000 квадратних метрів.

У московському МНС заявили, що загоряння сталося в металокаркасній будові на вулиці Вернісажній.

Водночас РосЗМІ "Осторожно, Москва" пише, що за їхніми даними, пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, яке розташоване поруч із музейним комплексом. Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання і несправність проводки.

Згідно з останньою інформацією, наразі було врятовано 5 осіб під час пожежі на території Кремля. До гасіння вогню залучено понад 100 осіб і 30 одиниць техніки.

Інциденти в Росії

Нагадаємо, в ніч на 21 березня росіяни поскаржилися на одну з найбільш масованих атак невідомих дронів. Зокрема, тієї ночі мер столиці РФ Сергій Собянін безліч разів звітував про нібито ліквідацію безпілотників.

На тлі атаки московські аеропорти Внуково і Домодєдово працювали з перебоями, що ускладнювало авіаперельоти.

Також ми писали, що в ніч на 4 травня невідомі дрони теж намагалися атакувати Москву. Один із безпілотників влучив у будівлю на Мосфільмовській вулиці, де живе російський блогер Михайло Литвин, який відомий своєю публічною підтримкою армії РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМоскваКремльПожежа