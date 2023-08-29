Зазначається, що пожежа сталася на Комсомольській площі у Москві.

У районі вокзалів піднімаються клуби чорного диму. Повідомляють, що їх добре видно за кілька кілометрів від району загоряння.

Фото: у Москві сталася пожежа у районі вокзалу (t.me/bazabazon)

Російські ЗМІ повідомляють, що спалахнув склад із майном російської залізниці на Комсомольській площі.

Пожежі у Росії

Останніми часом у Росії трапляється все більше пожеж. Вони спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зазначимо, що значно почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах і заводах країни-агресора.

Нагадаємо, що тільки сьогодні у російському Геленджику сталася масштабна пожежа. Там спалахнули лісові масиви, а вогонь оточив готелі.

До того ж, нещодавно в одному з найбільших чорноморських портів РФ горів вантажний термінал. Там спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом.

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