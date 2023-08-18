У порту Новоросійська спалахнула потужна пожежа (відео)

Масштабна пожежа спалахнула 18 серпня у місті Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Загоряння сталося на території порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

За даними ЗМІ, пожежа сталася у вантажному терміналі порту. Відомо, що там загорілися дерев'яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом. Пожежа охопила щонайменше 1300 квадратних метрів.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що порт охопив чорний дим. За повідомленнями Telegram-каналів, дим видно з різних куточків Новоросійська. На місці працюють кілька десятків пожежників. Наразі причина пожежі невідома.

Інциденти у порту Новоросійська

Новоросійськ є одним з головних чорноморських портів Росії та важливим пунктом експорту нафти.

Нагадаємо, у серпні СБУ провела операцію у бухті Новоросійська. Вночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель "Оленегорский горняк". За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Також раніше у порту Новоросійська неодноразово спалахували потужні пожежі. Зокрема, горіли нафтобази.

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