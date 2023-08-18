ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У порту Новоросійська спалахнула потужна пожежа (відео)

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Новоро, П'ятниця 18 серпня 2023 10:27
У порту Новоросійська спалахнула потужна пожежа (відео) Фото: у порту Новоросійська спалахнула потужна пожежа (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула 18 серпня у місті Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Загоряння сталося на території порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

За даними ЗМІ, пожежа сталася у вантажному терміналі порту. Відомо, що там загорілися дерев'яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом. Пожежа охопила щонайменше 1300 квадратних метрів.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що порт охопив чорний дим. За повідомленнями Telegram-каналів, дим видно з різних куточків Новоросійська. На місці працюють кілька десятків пожежників. Наразі причина пожежі невідома.

Інциденти у порту Новоросійська

Новоросійськ є одним з головних чорноморських портів Росії та важливим пунктом експорту нафти.

Нагадаємо, у серпні СБУ провела операцію у бухті Новоросійська. Вночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель "Оленегорский горняк". За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Також раніше у порту Новоросійська неодноразово спалахували потужні пожежі. Зокрема, горіли нафтобази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа
NEWS
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні