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На російському курорті спалахнула масштабна пожежа (відео)

Геленджик, Вівторок 29 серпня 2023 17:40
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На російському курорті спалахнула масштабна пожежа (відео) Фото: на російському курорті спалахнула масштабна пожежа (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у російському місті Геленджик у Краснодарському краї РФ. Там знаходиться морський курорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними російських ЗМІ, спалахнули лісові масиви. Вогонь оточив готелі на російському курорті. На місці інциденту працюють пожежники.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що площа пожежі досить велика, а Геленджик охопив чорний дим.

Пожежі у Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно в одному з найбільших чорноморських портів РФ (Новоросійську) горів вантажний термінал. Відомо, що там спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом.

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