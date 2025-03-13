У Москві спалахнула масштабна пожежа на ТЕЦ (відео)

Пожежа сталася на ТЕЦ у Москві у четвер, 13 березня. У мережі публікують кадри масштабного загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

На кадрах, які опублікували у мережі, можна помітити, що пожежа досить масштабна. Очевидці публікують кадри з клубами чорного диму, які здіймаються над територією ТЕЦ.

Відомо, що у Москві спалахнула ТЕЦ №16, яка знаходиться на вулиці Третій Хорошівській. За інформацією Telegram-каналу SHOT, пожежа сталася на даху восьмиповерхової будівлі. Як зазначають росіяни, до місця їдуть екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 13 березня росіяни поскаржилися на атаку дронів на декілька регіонів. Російське Міністерство оборони повідомило, що за вечір середи та ніч на четвер ППО нібито перехопила 77 дронів: 30 - над Брянською областю, 25 - над Калузькою, по шість - над Курською та Воронезькою, по п'ять - над Ростовською та Бєлгородською областями.

Губернатор Воронезької області поскаржився на атаку дронів на регіон, внаслідок якої виникла пожежа на одному "об'єкті інфраструктури".

У Калузької області Росії після атаки дронів почалася пожежа на промисловому підприємстві.

Крім того, у Саратовській області була атакована газова підстанція. Як пишуть російські медіа, швидше за все, під атаку потрапила електрична підстанція "Газова".

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