В Москве вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ (видео)

Пожар произошел на ТЭЦ в Москве в четверг, 13 марта. В сети публикуют кадры масштабного возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

На кадрах, которые опубликовали в сети, можно заметить, что пожар достаточно масштабный. Очевидцы публикуют кадры с клубами черного дыма, которые поднимаются над территорией ТЭЦ.

Известно, что в Москве вспыхнула ТЭЦ №16, которая находится на улице Третий Хорошевской. По информации Telegram-канала SHOT, пожар произошел на крыше восьмиэтажного здания. Как отмечают россияне, к месту едут экстренные службы.

Напомним, в ночь на 13 марта россияне пожаловались на атаку дронов на несколько регионов. Российское Министерство обороны сообщило, что за вечер среды и ночь на четверг ПВО якобы перехватила 77 дронов: 30 - над Брянской областью, 25 - над Калужской, по шесть - над Курской и Воронежской, по пять - над Ростовской и Белгородской областями.

Губернатор Воронежской области пожаловался на атаку дронов на регион, в результате которой возник пожар на одном "объекте инфраструктуры".

В Калужской области России после атаки дронов начался пожар на промышленном предприятии.

Кроме того, в Саратовской области была атакована газовая подстанция. Как пишут российские медиа, скорее всего, под атаку попала электрическая подстанция "Газовая".

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