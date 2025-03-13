У Воронезькій області заявили про пожежу на об'єкті інфраструктури через атаку дронів

У Воронезькій області (РФ) ввечері 12 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. На тлі дронової атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури, і там сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва .

Російський чиновник ще ввечері середи розповідав у своєму Telegram-каналі про загрозу БПЛА у Воронезькій області.

За його словами, "за уточненими даними, при пошкодженні одного об'єкта інфраструктури сталася пожежа".

"Постраждалих немає. Йде гасіння, оперативні служби перебувають на місці", - заявив Гусєв.

Пізніше він додав, що дані щодо ушкодження другого об'єкта інфраструктури "не підтвердилося".

Також він закликав мешканців Воронезької області не поширювати в інтернеті "відеозаписів та фотографій з місця події, особливо з прив'язкою до місцевості".

"Пожежу на об'єкті інфраструктури на півдні області ліквідовано. Постраждалих немає", - розповів губернатор Воронезької області пізніше.

Який саме об'єкт постраждав на тлі атаки безпілотників - не уточнюється.

Між тим російське видання ASTRA оприлюднило кадри сильної пожежі, як стверджується, у Воронезькій області через атаку БПЛА у ніч проти 13 березня.

Атака БПЛА у регіонах РФ

Як повідомлялося раніше, ввечері 12 березня у Росії жителів відразу кількох російських міст - Калуги, Саратова та Волгограда - попередили про загрозу атаки дронів. В аеропортах цих міст було введено "тимчасові обмеження".

Перед тим, у ніч проти 11 березня, повідомлялося, що безпілотники атакували Підмосков'я, Рязань, Курськ та інші російські регіони. Крім того, у Москві поскаржилися на масовану атаку невідомих БПЛА, яка призвела до руйнувань, а також жертв. Через обстріл росіяни ввели режим "ковер" у всіх столичних аеропортах. Додамо також, що тоді під ударом також був військовий аеродром "Дягілєво" у Рязанській області Росії.

Детальніше про "наймасштабнішу" атаку дронів на Москву 11 березня - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.