У Москві сильно стривожені "незрозумілими" вибухами в Маріуполі, - британська розвідка
Росія вважала Маріуполь недосяжним для українських ударів, оскільки місто знаходиться не менше ніж за 80 км від лінії фронту. Проте в останні дні там фіксуються "незрозумілі вибухи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, з 21 лютого проросійські офіційні особи повідомили як мінімум про 14 вибухів навколо окупованого Росією Маріуполя. Місця інцидентів включають схованку з боєприпасами в аеропорту, два склади пального та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу.
"Росія, ймовірно, буде занепокоєна тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як досяжність звичайних ударних можливостей України, що знаходиться за межами України", - наголошується в повідомленні.
Хоча Маріуполь був сильно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, тому що це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює і яке знаходиться на ключовому логістичному маршруті, зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень збільшилась кількість повідомлень про вибухи.
За даними Сил оборони Таврійського напрямку, серед окупантів у Маріуполі паніка, оскільки ворожі війська не чекали вибухів на своїх складах із боєприпасами та паливом.
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