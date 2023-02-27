ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Москві сильно стривожені "незрозумілими" вибухами в Маріуполі, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 лютого 2023 09:11
У Москві сильно стривожені "незрозумілими" вибухами в Маріуполі, - британська розвідка Фото: "хлопок" у Маріуполі має сильно стривожити окупантів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія вважала Маріуполь недосяжним для українських ударів, оскільки місто знаходиться не менше ніж за 80 км від лінії фронту. Проте в останні дні там фіксуються "незрозумілі вибухи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 21 лютого проросійські офіційні особи повідомили як мінімум про 14 вибухів навколо окупованого Росією Маріуполя. Місця інцидентів включають схованку з боєприпасами в аеропорту, два склади пального та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу.

"Росія, ймовірно, буде занепокоєна тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як досяжність звичайних ударних можливостей України, що знаходиться за межами України", - наголошується в повідомленні.

Хоча Маріуполь був сильно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, тому що це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона досі контролює і яке знаходиться на ключовому логістичному маршруті, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень збільшилась кількість повідомлень про вибухи.

За даними Сил оборони Таврійського напрямку, серед окупантів у Маріуполі паніка, оскільки ворожі війська не чекали вибухів на своїх складах із боєприпасами та паливом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донбас
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"