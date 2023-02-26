"Бавовна у Маріуполі здивувала ворога". У ЗСУ заявляють, що серед окупантів паніка

Серед окупантів у Маріуполі паніка, оскільки ворожі війська не очікували вибухів на своїх складах з боєприпасами та паливом. Це підштовхує росіян до переміщення складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Ворог дещо здивований "бавовною", яка відбувається на тому напрямку (у районі Маріуполя, - ред.). У Маріуполі вже облаштовані були склади і палива, і техніки, і боєприпасів. Саме тому було прийняте рішення про роботу, яка там зараз проводиться", - зазначив він.

За його словами, у Маріуполі виникла паніка серед окупантів, оскільки тепер їхні склади та місця базування можуть бути уражені українськими військами.

"У Маріуполі деяка паніка виникла, тому що, наприклад, українські РСЗВ мають 70 км (радіус ураження, - ред.), а до, наприклад, Вугледару - 80 км. Це викликає певну занепокоєність. Зрозуміло, що у Вугледарі зараз розмістити РСЗВ неможливо, але все-таки сумніви у ворога вже з'явилися", - додав Дмитрашківський.

Він зазначив, що росіяни мають намір перемістити склади з паливом та боєприпасами з Маріуполя, звідки вони постачалися до Бахмута та Вугледара.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень побільшало повідомлень про вибухи. Мерія заявляє, що вибухи лунали на складах окупантів, зокрема у порту.

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