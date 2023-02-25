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У Маріуполі знищено ще один склад із БК окупантів, - мерія

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 25 лютого 2023 09:49
У Маріуполі знищено ще один склад із БК окупантів, - мерія Фото: у Маріуполі знищено ще один склад із БК (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Увечері 24 лютого в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, внаслідок чого було знищено черговий склад з боєкомплектом ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка.

"Наслідки Маріупольської бавовни вчора. Після "кари небесної" група Маріупольського опору підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівки Центрального району та саундтреку детонації снарядів", - написав він.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Маріуполі Донецької області було чути звук вибуху. Можливе попадання за позиціями росіян.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що Маріупольський напрямок не є абсолютно недосяжним для ударів ЗСУ.

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