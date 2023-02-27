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В Москве сильно встревожены "необъяснимыми" взрывами в Мариуполе, - британская разведка

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 09:11
В Москве сильно встревожены "необъяснимыми" взрывами в Мариуполе, - британская разведка Фото: "бавовна" в Мариуполе должна сильно встревожить оккупантов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия считала Мариуполь недосягаемым для украинских ударов, поскольку город находится не менее чем в 80 км от линии фронта. Однако в последние дни там фиксируются "необъяснимые взрывы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 21 февраля пророссийские официальные лица сообщили как минимум о 14 взрывах вокруг оккупированного Россией Мариуполя. Места инцидентов включают тайник с боеприпасами в аэропорту, два склада горючего и сталелитейный завод, который Россия использует в качестве военной базы.

"Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала как находящуюся за пределами досягаемости обычных ударных возможностей Украины", - отмечается в сообщении.

Хотя Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, потому что это крупнейший город, захваченный Россией в 2022 году, который она до сих пор контролирует, и который находится на ключевом логистическом маршруте, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю увеличилось количество сообщений о взрывах.

По данным Сил обороны Таврического направления, среди оккупантов в Мариуполе паника, поскольку вражеские войска не ожидали взрывов на своих складах с боеприпасами и топливом.

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