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У Москві поскаржилися на нічний "удар безпілотника"

Фото: влада Москви поскаржилася на нічний удар безпілотника, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Ворожий безпілотник" нібито намагався атакувати один із об'єктів у Москві сьогодні вночі, 28 липня, і був знищений силами Міноброни РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam мера Москви Сергія Собяніна.

"Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони. Руйнів і постраждалих немає", - йдеться у заяві Собяніна.

У Міноборони Росії заявили, що кошти ППО запобігли спробі нічної атаки об'єктів у Московській області, внаслідок пригоди постраждалих та руйнувань немає.

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, що вранці 24 липня Москву атакували два безпілотники. Один із них потрапив до бізнес-центру, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав неподалік будівлі Міноборони РФ і штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.

Міноборони РФ встигло відзвітувати, що нібито "перехопило два дрони". Там також звинуватили в атаці українську сторону.

При цьому джерела РБК-Україна повідомляли, що атака дронів на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

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