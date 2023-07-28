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В Москве пожаловались на ночной "удар беспилотника"

Фото: власти Москвы пожаловались на ночной удар беспилотника, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Вражеский беспилотник" якобы пытался атаковать один из объектов в Москве сегодня ночью, 28 июля, и был уничтожен силами Миноброны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam мэра Москвы Сергея Собянина.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в заявлении Собянина.

В Минобороны России заявили, что средства ПВО пресекли попытку ночной атаки объектов в Московской области, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Атака дронов на Москву

Напомним, что утром 24 июля Москву атаковали два беспилотника. Один из них попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два дрона". Там также обвинили в атаке украинскую сторону.

При эти источники РБК-Украина сообщали, что атака дронов на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

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