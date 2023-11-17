У Москві з початку листопада відбуваються облави на чоловіків призовного віку, - ЗМІ

За словами очевидців, людей забирають з роботи, з вулиці, біля метро, з дому і відвозять до військкомату. Росіян забирають з місць навчання та зйомного житла.

Росіяни чоловікам заявляють, що навіть якщо із собою немає паспорта, або військомат не за пропискою, кажуть, що "пропишуть" у цьому. Там намагаються призвати "одним днем" і відправити у військові частини.

Зафіксовано навіть випадок, коли військкомат використовував для облави сайт оголошень Avito. ЗА словами жителя Москви Артема Казакова, він розмістив оголошення на платформі, після чого до нього під виглядом покупців прийшли співробітники поліції і військкомату.

Вони доставили його у відділення і залишили там на ніч. У результаті молодий чоловік здався і пішов в армію.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць. Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Крім того, окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Нагадаємо, раніше Юсов казав, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремль думають над тим, як підвищити готовність населення "йти на забій".

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