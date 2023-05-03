У Москві паніка через "атаку" на Кремль. Мер заборонив запускати дрони

"Рішення ухвалено для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів", - написав мер Москви.

При цьому Собянін заявив, що нібито несанкціонований запуск дронів за російськими законами є правопорушенням, яке карається адміністративно та кримінально.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня біля Кремля пролунали вибухи, про які повідомили у мережі жителі Москви.

Пізніше росіяни заявили, що нібито Україна намагалася атакувати Кремль дронами.

Варто зазначити, що раніше співзасновник monobank Володимир Яценко обіцяв виділити 20 млн гривень розробнику дронів, чий безпілотник сяде на Червоній площі у центрі Москві 9 травня.

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