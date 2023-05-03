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В Москве паника из-за "атаки" на Кремль. Мэр запретил запускать дроны

Фото: мэр Москвы запретил запускать дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Москве паникуют из-за "атаки дронов" на Кремль в ночь на 3 мая. Власти Москвы запретили запускать беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина в Telegram.

"Решение принято во избежание несанкционированного использования БПЛА, которые могут усложнить работу правоохранительных органов", - написал мэр Москвы.

При этом Собянин заявил, что якобы несанкционированный запуск дронов по российским законам является правонарушением, которое наказывается административно и уголовно.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля раздались взрывы, о которых сообщили в сети жители Москвы.

Позже россияне заявили, что якобы Украина пыталась атаковать Кремль дронами.

Стоит отметить, что ранее соучредитель monobank Владимир Яценко обещал выделить 20 млн гривен разработчику дронов, чей беспилотник сядет на Красной площади в центре Москве 9 мая.

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