У Москві палає один із найбільших НПЗ РФ: Генштаб розкрив наслідки удару

У ніч на 20 вересня українські військові завдали удару по Московському нафтопереробному заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ". На території підприємства після ураження зафіксували масштабну пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони України уразили підприємство в районі Капотня у Москві.
На території заводу виникла масштабна пожежа. Унаслідок удару були уражені одразу три виробничі об'єкти.
Зокрема, йдеться про:
Таким чином, удар припав безпосередньо по виробничих потужностях підприємства.
Служба безпеки України заявила, що ураження Московського НПЗ провели спільно з Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони.
У СБУ зазначили, що далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" пролетіли понад 500 км, подолали російську ешелоновану систему ППО та уразили підприємство.
"Там фіксується масштабна пожежа", - заявили у спецслужбі.
За даними СБУ, Московський НПЗ розташований приблизно за 15 км від Кремля.
"Газпромнефть-Московский НПЗ" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод розташований у московському районі Капотня.
Підприємство здатне переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік. На його потужностях виробляють автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.
У Генштабі зазначили, що завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил Росії.
У ніч на 20 вересня під Москвою вже фіксували серії вибухів і проліт груп безпілотників у кількох напрямках. У селищі Соф'їно, за попередніми даними, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.
У компанії Fire Point заявили, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, йдеться про склади компанії "Современные Складские Технологии".
У російській столиці цю атаку вже назвали наймасштабнішою за весь час. За заявою мера Сергія Собяніна, до Москви прямували 450 безпілотників.