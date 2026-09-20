У Москві палає один із найбільших НПЗ РФ: Генштаб розкрив наслідки удару

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони України уразили підприємство в районі Капотня у Москві.

На території заводу виникла масштабна пожежа. Унаслідок удару були уражені одразу три виробничі об'єкти.

Зокрема, йдеться про:

установку первинної переробки АВТ-6;

комплексну установку переробки нафти;

установку ізомеризації.

Таким чином, удар припав безпосередньо по виробничих потужностях підприємства.

Служба безпеки України заявила, що ураження Московського НПЗ провели спільно з Силами безпілотних систем, Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони.

У СБУ зазначили, що далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" пролетіли понад 500 км, подолали російську ешелоновану систему ППО та уразили підприємство.

"Там фіксується масштабна пожежа", - заявили у спецслужбі.

За даними СБУ, Московський НПЗ розташований приблизно за 15 км від Кремля.

Що відомо про Московський НПЗ

"Газпромнефть-Московский НПЗ" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод розташований у московському районі Капотня.

Підприємство здатне переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік. На його потужностях виробляють автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут та іншу нафтопродукцію.

У Генштабі зазначили, що завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил Росії.