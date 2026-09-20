В Москве горит один из крупнейших НПЗ РФ: Генштаб раскрыл последствия удара

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны Украины поразили предприятие в районе Капотня в Москве.

На территории завода возник масштабный пожар. В результате удара были поражены сразу три производственных объекта.

В частности, речь идет о:

установку первичной переработки АВТ-6;

комплексную установку переработки нефти;

установку изомеризации.

Таким образом, удар пришелся непосредственно по производственным мощностям предприятия.

Служба безопасности Украины заявила, что поражения Московского НПЗ произвели совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны.

В СБУ отметили, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" пролетели более 500 км, преодолели эшелонированную систему ПВО и поразили предприятие.

"Там фиксируется масштабный пожар", – заявили в спецслужбе.

По данным СБУ, Московский НПЗ расположен примерно в 15 км от Кремля.

Что известно о Московском НПЗ

"Газпромнефть-Московский НПЗ" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод расположен в московском районе Капотня.

Предприятие способно перерабатывать около 12 млн. тонн нефти в год. На его мощностях производятся автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другая нефтепродукция.

В Генштабе отметили, что завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил России.