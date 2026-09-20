В Москве горит один из крупнейших НПЗ РФ: Генштаб раскрыл последствия удара

В ночь на 20 сентября украинские военные нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ". На территории предприятия после поражения зафиксирован масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, подразделения Сил обороны Украины поразили предприятие в районе Капотня в Москве.
На территории завода возник масштабный пожар. В результате удара были поражены сразу три производственных объекта.
В частности, речь идет о:
Таким образом, удар пришелся непосредственно по производственным мощностям предприятия.
Служба безопасности Украины заявила, что поражения Московского НПЗ произвели совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны.
В СБУ отметили, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" пролетели более 500 км, преодолели эшелонированную систему ПВО и поразили предприятие.
"Там фиксируется масштабный пожар", – заявили в спецслужбе.
По данным СБУ, Московский НПЗ расположен примерно в 15 км от Кремля.
"Газпромнефть-Московский НПЗ" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод расположен в московском районе Капотня.
Предприятие способно перерабатывать около 12 млн. тонн нефти в год. На его мощностях производятся автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другая нефтепродукция.
В Генштабе отметили, что завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил России.
В ночь на 20 сентября под Москвой уже фиксировали серии взрывов и пролет групп беспилотников в нескольких направлениях. В поселке Софьино, по предварительным данным, загорелся пожар на складских помещениях.
В компании Fire Point заявили, что ударные беспилотники FP-1 уничтожили складской комплекс в Подмосковье. По предварительной информации, речь идет о складах компании "Современные Складские Технологии".
В российской столице эту атаку уже назвали самой масштабной за все время. По заявлению мэра Сергея Собянина, в Москву направлялись 450 беспилотников.