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В Москве горит один из крупнейших НПЗ РФ: Генштаб раскрыл последствия удара

11:07 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
В Москве горит один из крупнейших НПЗ РФ: Генштаб раскрыл последствия удара Фото: российские пожарные при ликвидации пожара (Getty Images)
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В ночь на 20 сентября украинские военные нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ". На территории предприятия после поражения зафиксирован масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны Украины поразили предприятие в районе Капотня в Москве.

На территории завода возник масштабный пожар. В результате удара были поражены сразу три производственных объекта.

В частности, речь идет о:

  • установку первичной переработки АВТ-6;
  • комплексную установку переработки нефти;
  • установку изомеризации.

Таким образом, удар пришелся непосредственно по производственным мощностям предприятия.

Служба безопасности Украины заявила, что поражения Московского НПЗ произвели совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны.

В СБУ отметили, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" пролетели более 500 км, преодолели эшелонированную систему ПВО и поразили предприятие.

"Там фиксируется масштабный пожар", – заявили в спецслужбе.

По данным СБУ, Московский НПЗ расположен примерно в 15 км от Кремля.

Что известно о Московском НПЗ

"Газпромнефть-Московский НПЗ" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод расположен в московском районе Капотня.

Предприятие способно перерабатывать около 12 млн. тонн нефти в год. На его мощностях производятся автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другая нефтепродукция.

В Генштабе отметили, что завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил России.

В ночь на 20 сентября под Москвой уже фиксировали серии взрывов и пролет групп беспилотников в нескольких направлениях. В поселке Софьино, по предварительным данным, загорелся пожар на складских помещениях.

В компании Fire Point заявили, что ударные беспилотники FP-1 уничтожили складской комплекс в Подмосковье. По предварительной информации, речь идет о складах компании "Современные Складские Технологии".

В российской столице эту атаку уже назвали самой масштабной за все время. По заявлению мэра Сергея Собянина, в Москву направлялись 450 беспилотников.

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