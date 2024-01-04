У Москві горить підстанція: три райони без води, світла та тепла у 25-градусний мороз

На Високовольтному проїзді в Москві спалахнула підстанція. Мешканці понад 20 багатоповерхових будинків залишилися без тепла та світла.

"На місці працюють кілька екіпажів пожежників. Що стало причиною пожежі поки невідомо", - повідомляють адміністратори каналу.

"Приблизно о 6-й ранку загорілася трансформаторна підстанція у Високовольтному проїзді. Від неї харчуються, у тому числі будинки в Бібірові, Відрадному та Медведковому. Як довго сидіти без світла та частини обігріву - невідомо, аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники", - повідомили на каналі Mash.

Фото: у Москві зайнялася підстанція. Мешканці понад 20 будинків залишилися без тепла та світла (https://t.me/breakingmash/50625)

Також, за словами адміністраторів каналу Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози.

Зараз у Москві – 24 градуси морозу.

Пожежі у Москві

Минулого 2023 року в Росії почастішали атаки ударними безпілотниками. Внаслідок цих атак у різних регіонах країни, включаючи Москву, сталися пожежі та вибухи.

Раніше ми писали, що в Москві горів ангар із дизельним паливом на площі близько 1000 квадратних метрів.

Також було відомо про пожежу, що спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно" . Повідомляли про густий дим і спалах трансформатора, а також 120 літрів палива.

Також повідомлялося, що 7 грудня у Москві горів завод "Електрозавод". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху, розташованого на заводі з виготовлення залізобетонних виробів та металевих конструкцій.