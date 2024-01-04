В Москве горит подстанция: три района без воды, света и тепла в 25-градусный мороз

На Высоковольтном проезде в Москве загорелась подстанция. Жители более 20 многоэтажных домов остались без тепла и света.

"На месте работают несколько экипажей пожарных. Что стало причиной пожара пока неизвестно", - сообщают администраторы канала Baza.

"Примерно в 6 утра загорелась трансформаторная подстанция на Высоковольтном проезде. От нее питаются, в том числе дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове. Как долго сидеть без света и части обогрева - неизвестно, аварию пытаются в максимально короткие сроки ликвидировать коммунальщики", - сообщили на канале Mash.

Фото: в Москве загорелась подстанция. Жители более 20 домов остались без тепла и света (https://t.me/breakingmash/50625)

Также по словам администраторов канала Mash, температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов тепла в исторические для столицы морозы

Сейчас в Москве - 24 градуса мороза.

Пожары в Москве

В прошлом 2023 году в России участились атаки ударными беспилотниками. В результате этих атак в разных регионах страны, включая Москву, произошли пожары и взрывы.

Ранее мы писали, что в Москве горел ангар с дизельным топливом на площади около 1000 квадратных метров.

Также было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории московской электроподстанции "Чагино". Сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.

Также сообщалось, что 7 декабря в Москве горел завод "Электрозавод". Пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, расположенного на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.